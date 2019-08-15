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الحكومة المصرية تنشر نص اتفاقية مع المغرب بتوقيع حسني مبارك (صورة)

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تنشر نص اتفاقية مع المغرب بتوقيع حسني مبارك (صورة)
AFP
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، رقم 50 لسنة 2005، بشأن الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والمغرب.

الحكومة المصرية تنشر نص اتفاقية مع المغرب بتوقيع حسني مبارك (صورة)قرار الحكومة المصرية
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وجاء في نص القرار الذي جاء بتوقيع مبارك، أنه سيتم نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية، بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بالقاهرة بتاريخ 14 يناير 2004.

وأبرمت مصر اتفاقية تبادل السجناء مع العديد من الدول التي ترتبط معها بعلاقات قوية، حيث تهدف الاتفاقية لتبادل السجناء ومحاكماتهم داخل بلدهم الأم.

المصدر: اليوم السابع

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