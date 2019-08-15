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فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

أخبار العالم العربي

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين
Reuters CLH/
عدي في صورة عائلية
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نشرت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مقطع فيديو نادرا يظهر استقبال العاهل السعودي السابق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان، عدي حسين أكبر أبناء صدام حسين.

وكتبت رغد حسين على "تويتر": "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

وكانت رغد حسين قد نشرت في يونيو الماضي مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله طلفاح، يعود لسبعينات القرن الماضي.

المصدر: RT

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