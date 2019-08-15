 
مباشر

الجيش اللبناني يتسلم هبة عسكرية أمريكية

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يتسلم هبة عسكرية أمريكية
Reuters ALH/ /NAD
عربة هامفي مدرعة في ميناء بيروت (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9i8

تسلّم الجيش اللبناني هبة عسكرية أمريكية تضمنت 150 عربة "هامفي" مدرعة عبر مرفأ بيروت، حسب بيان صدر عن قيادة الجيش.

إقرأ المزيد
لبنان.. بيان للسفارة الأمريكية بخصوص
لبنان.. بيان للسفارة الأمريكية بخصوص "حادثة الجبل" يثير جدلا وترجيح انعقاد جلسة حكومية اليوم

وذكر البيان الصادر أمس الأربعاء، أن هذه الهبة جاءت في إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.

ويعتبر لبنان البلد الخامس في العالم من حيث حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي يتلقاها، إذ بلغت قيمة مخصصات واشنطن له منذ بداية تنفيذ برامج المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان عام 2011 نحو مليار و700 مليون دولار.

المصدر: الموقع الرسمي للجيش اللبناني + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا