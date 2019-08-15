الجيش اللبناني يتسلم هبة عسكرية أمريكية

تسلّم الجيش اللبناني هبة عسكرية أمريكية تضمنت 150 عربة "هامفي" مدرعة عبر مرفأ بيروت، حسب بيان صدر عن قيادة الجيش.

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وذكر البيان الصادر أمس الأربعاء، أن هذه الهبة جاءت في إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.

ويعتبر لبنان البلد الخامس في العالم من حيث حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي يتلقاها، إذ بلغت قيمة مخصصات واشنطن له منذ بداية تنفيذ برامج المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان عام 2011 نحو مليار و700 مليون دولار.

المصدر: الموقع الرسمي للجيش اللبناني + وكالات