"مليونية التثبيت والتمكين" في عدن

احتشد عشرات آلاف اليمنيين اليوم الخميس في "مليونية التثبيت والتمكين"، لتأييد خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب سيطرة قواته على عاصمة اليمن المؤقتة عدن.

وطالب بيان صادر عن المشاركين في المظاهرة التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، المجتمع الدولي بتسليم إدارة الجنوب للمجلس وتأييد المحتشدين لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي سيطرت على عدن، معتبرين تلك الخطوات "إجراءات ضرورية".

وأكد البيان تفويض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي الذي غاب هو ونائبه هاني بن بريك عن التظاهرة لتمثيل الجنوبيين، ودعوته إلى مواصلة تحمل "المسؤولية التاريخية، بالتفويض الممنوح له من قبل الشعب، لإقامة دولة الجنوب".

وأشاد البيان بـ"الانتصارات الأخيرة التي تحققت للمقاومة الجنوبية" بحسب وصفه، داعيا إلى "استكمال تحرير وتطهير كافة أراضي الجنوب"، كمكيراس بمحافظة أبين، ووادي حضرموت بمحافظة حضرموت، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والتحالف العربي بتسليم إدارة الجنوب إلى الجنوبيين، عبر مفوضهم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، واحترام إرادة شعب الجنوب "في مطالبته بالاستقلال"، داعيا كافة شرائح المجتمع الجنوبي إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم التفريط "بكل المكتسبات".

المصدر: وكالات