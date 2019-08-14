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صور أقمار صناعية إسرائيلية: غارة جوية استهدفت معسكر الصقر في بغداد

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صور أقمار صناعية إسرائيلية: غارة جوية استهدفت معسكر الصقر في بغداد
Reuters / Khalid al-Mousily
معاينة مسجد بالقرب من مكان التفجير الذي طال معسكر الصقر في بغداد
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نشرت شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، صورا لمستودع للأسلحة في جنوب بغداد، تظهر تعرضه لغارة جوية.

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وقالت شركة "أميغ سات إنترناشونال" الإسرائيلية، إن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه "من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المستودع"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وسبق للناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أن صرح بأن "انفجارا وقع داخل كدس للعتاد تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد".

ووفقا لتقارير أجنبية، فإن إسرائيل تنشط بشكل متزايد في تنفيذ ضربات جوية ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق، إضافة إلى قيامها بشن هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا لمنع تموضع إيران عسكريا هناك.

صور أقمار صناعية إسرائيلية: غارة جوية استهدفت معسكر الصقر في بغدادصورة من أقمار صناعية لموقع الصقر

المصدر: وكالات

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