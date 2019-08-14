دانت قطر "بشدة"، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، حول تغيير الوضع القائم في القدس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشر على موقعها الرسمي، أن قطر "ترى في هذه التصريحات غير المسؤولة من الوزير الإسرائيلي محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا للاستفزازات الإسرائيلية المتكررة لمشاعر المسلمين حول العالم".

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وشددت قطر على "ضرورة التحرك بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد دعا في تصريحات صحفية له إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

المصدر: RT