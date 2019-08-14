دورية مشتركة لروسيا وتركيا في تل رفعت بشمال سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قيام العسكريين الروس والأتراك بدورية مشتركة، في مدينة تل رفعت السورية بريف حلب شمالي سوريا.

وجاء في بيان لرئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين، أن "وحدات الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة التركية، قامت يوم 14 أغسطس من الساعة 12:00 وحتى الساعة 12:40 بدورية مشتركة في منطقة خفض التصعيد بتل رفعت".

وأوضح أن مسار الدورية كان بين بلدتي حربل والشيخ عيسى.

وكانت القوات الروسية والتركية قد قامت بدوريات مشتركة في سوريا نهاية شهر مارس الماضي.

المصدر: وكالات