أنباء عن سقوط طائرة حربية سورية بنيران المسلحين في ريف إدلب الجنوبي

ذكرت مصادر بالمعارضة المسلحة السورية ونشطاء أن المعارضة أسقطت طائرة حربية من طراز "سو-22" تابعة للحكومة السورية، في محافظة إدلب، يوم الأربعاء.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو مكتب إعلامي معارض لدمشق ومقره بريطانيا، إن الطيار الذي قفز من الطائرة وقع في الأسر. ولم تأت وسائل الإعلام الحكومية السورية على ذكر واقعة من هذا القبيل.

وأفادت جماعة "هيئة تحرير الشام" المتشددة، في بيان، بأن مقاتليها أسقطوا طائرة حربية من طراز "سو-22"، كانت قد أقلعت من قاعدة جوية بمحافظة حمص.

ولم يوضح بيان "الهيئة" (المصنفة منظمة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي) كيفية إسقاط الطائرة، بينما قال "المرصد السوري" إنها أسقطت باستخدام مدافع رشاشة ثقيلة.

وبحسب المصادر المعارضة، فقد سقطت الطائرة قرب بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة والتي يخوض الجيش الحكومي السوري حاليا معارك لاستعادتها.

المصدر: رويترز