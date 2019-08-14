طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، بمحاسبة كل من يتطاول على الجيش، ورد على رجل الدين المقرب من الحشد الشعبي، يوسف الناصري، الذي طالب بـ "حل" الجيش العراقي.

وقال الزاملي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "المؤسسة العسكرية صمام الأمان وحائط الصد المنيع الذي تستند عليه الدولة العراقية ويحتمي خلفه الشعب بكل أطيافه".

وأضاف أن "إضعاف الجيش العراقي إضعاف لتلك المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام لتحرير الأرض وصون العرض".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "معارك التحرير الأخيرة التي سطر فيها بواسل الجيش العراقي أروع صفحات البطولة، أوضحت الصورة الحقيقية التي حاول الفاسدون تشويهها، لأن الجيش لم يكن يوما جيشا مرتزقا بل هو جيش وطني لم يرفع إلا علم العراق الشامخ".

ودعا الزاملي القائد العام للقوات المسلحة إلى عدم السماح لأي جهة أو شخص بأن يسيء للجيش العراقي أو أي موسسة من مؤسساته، مشددا على "أهمية محاسبة كل من يتطاول على الجيش العراقي أو يحاول الانتقاص منه وإضعافه".

يذكر أن الأمين العام لشورى العلماء في الحشد الشعبي، يوسف الناصري، ظهر في لقاء تلفزيوني، وطالب بحل الجيش العراقي.

المصدر: RT