لواء سابق بالمخابرات المصرية يشرح دوافع تضخيم الغرب لحادث الانفجار في القاعدة العسكرية الروسية

قال اللواء حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق في حديث خاص لـ RT، إن هناك تضخيما إعلاميا مبالغا فيه وله أهداف معروفة الدوافع لحادث محدود في قاعدة عسكرية روسية.

وأكد باشات أن "منصات إعلامية، منها إخوانية، اجتمعت مع وسائل إعلام غربية لها توجهات معروفة من أجل عدة أهداف، أهمها التشكيك فى قدرة الجانب الروسي على الوفاء بالتزامته تجاه مصر فى مشروع الضبعة، والتضخيم من حدث صغير حدث وستحدث مثله أشياء مماثلة فى الغرب"، مشيرا إلى وجود "غيرة وتنافس وتشكيك" من قبل الغرب تجاه روسيا.

وأشار إلى أن المنصات الإعلامية الغربية المعادية لروسيا "تقوم بتصدير معلومات مغلوطة للجمهور المصري الذي يفتقر إلى الوعي الكافي في الملف النووي العلمي الدقيق".

وتابع أن "هناك غيرة شديدة لدى دول الغرب من التعاون الوثيق بين مصر وروسيا في المجال النووي، لذلك لم أستغرب أن تقود جهات حملة التشكيك والتضخيم، لكن الدولة المصرية لا تلتفت إلى مثل تلك الأقاويل لأن القرارات تتخذ بناء على المعلومات وليس على منشورات وسائل التواصل.. هناك مبالغة في حادث عرضي ومحاولة للنيل من قدرات دولة قوية لأهداف ليست بخافية على فطنة المتابع".

القاهرة-ناصر حاتم

المصدر: RT