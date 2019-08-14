قال الكاتب الصحفي المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي، أحمد رفعت، تعليقا على انفجار وقع في روسيا وتأثيره على مشروع الضبعة النووي في مصر، إن أمريكا تريد استغلال الموضوع عبر الإعلام.

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وتابع الصحفي المصري في تصريحات لـ RT أن "أمريكا لا تريد أن تفهم أن ما حدث تجاه دول الكتلة الشرقية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من استخدام الإعلام للتأثير على الدول الأخرى لن يتكرر مجددا، ليس لضعف دور الإعلام الذي تضاعف تأثيره، بل لاختلاف بنية وشكل الدول الشرقية وعلى رأسها روسيا".

وأكد أن روسيا باتت أيضا تمتلك إعلاما مؤثرا، قائلا: "ولذلك اعتقد الإعلام الغربي أنه يمكن استغلال حادث انفجار التجربة الصاروخية ضد روسيا في عدة اتجاهات، أولها النيل من سمعة صناعة الأسلحة الروسية والإساءة إلى سمعة حجم الأمان في المفاعلات والمحطات النووية الروسية".

ونوه بأنه في حادث انفجار تجربة محرك صاروخي، تعاملت مصر بثبات حتى صدر بيان وزارة الكهرباء الذي نفى تماما أي علاقة للانفجار بمشروع الضبعة المصري، حيث أن العلاقات المصرية الروسية ذاهبة إلى تعاون كبير جدا في مجالات مهمة غير اقتصادية سيعلن عنها قريبا جدا، أهمها تصنيع مشترك في مجالات متخصصة، وهو المراد إفشاله بأي طريقة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT