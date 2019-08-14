السنوار: فصائلنا الفلسطينية وأجنحتنا العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها

قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، إن كل الفصائل والأجنحة العسكرية طورت عملها وراكمت قوتها من أجل التحرير والعودة.

وكشف يحيى السنوار عن لقاء عُقد على مستوى عال جمع حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وبحضور قيادة "كتائب القسام" و"سرايا القدس".

وأكد رئيس حركة "حماس" أنهم يناقشون دوما مع الوفود والداعمين مشروع إنشاء مستشفى برفح، والذي يعتبر من الأولويات، بحسبما جاء على لسانه.

والثلاثاء، وصف السنوار، خلال كلمة في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، العملية التي استهدفت الجيش الإسرائيلي على حدود القطاع مع إسرائيل، مطلع أغسطس الجاري، بأنها "فدائية وبطولية".

وأشار السنوار إلى أن العملية قام بها "هاني أبو صلاح"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأكد رئيس حركة "حماس" أن المقاومة "ستكسر الجيش الإسرائيلي، إذا ما دخل قطاع غزة"، وتابع: "سنمطر المدن الصهيونية بالرشقات الصاروخية إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا".

واستدرك قائلا: "صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إلا أننا نصنع الصواريخ، ونحفر الأنفاق، وندرب الشباب، ولن نتخلى عن هذه المهمة".

المصدر: RT