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مصري يقتل زوجته ويصيب أولاده و14 شخصا من أسرتها

أخبار العالم العربي

مصري يقتل زوجته ويصيب أولاده و14 شخصا من أسرتها
Reuters
الأمن المصري
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أقدم مواطن مصري على سكب ماء النار على زوجته وأسرتها بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ما أدى لوفاتها وإصابة باقي أفراد الأسرة ومن بينهم أطفاله.

مصري يقتل زوجته ويصيب أولاده و14 شخصا من أسرتها
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وتلقت الشرطة المصرية إخطارا من مستشفى منوف العام يفيد باستقبال أسرة مكونة من 14 فردا، بينهم طفلان، جميعهم مصابون وفي حالة خطرة نتيجة الحروق وبينهم حالة وفاة، بسبب تعرضهم لمادة كاوية.

ووفقا للتحقيقات، فقد قام المواطن بإلقاء مادة كاوية على زوجته وأسرتها، احتجاجا على قيامها بخلعه عن طريق المحكمة.

المصدر: أخبار اليوم

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