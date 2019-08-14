أقدم مواطن مصري على سكب ماء النار على زوجته وأسرتها بقرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ما أدى لوفاتها وإصابة باقي أفراد الأسرة ومن بينهم أطفاله.

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وتلقت الشرطة المصرية إخطارا من مستشفى منوف العام يفيد باستقبال أسرة مكونة من 14 فردا، بينهم طفلان، جميعهم مصابون وفي حالة خطرة نتيجة الحروق وبينهم حالة وفاة، بسبب تعرضهم لمادة كاوية.

ووفقا للتحقيقات، فقد قام المواطن بإلقاء مادة كاوية على زوجته وأسرتها، احتجاجا على قيامها بخلعه عن طريق المحكمة.

المصدر: أخبار اليوم