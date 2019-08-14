قدمت الشركة المشغلة للعبة "بساط الريح" في السعودية، اعتذارا في بيان عما سببه مقطع فيديو انتشر باسم "تلفريك الطائف" من رعب وجدل كبيرين.

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وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، حقيقة ما حدث، مؤكدة أنه "لا توجد خطورة على الشخص المستخدم في حال التوقف عن الدفع، ولا يعتبر ذلك حالة طارئة، حيث أن الموقف محتمل ودرجة الأمان عالية، وأحيانا كثيرة يكون التوقف جزءا من الإثارة"، لافتة إلى أنها تتعامل مع أي حالة توقف بسحب الشخص من قبل مشرف التشغيل إلى المنصة.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط جدل كبير، يظهر فتاة معلقة على حبل في السماء، فيما توقف بعض المارة لمراقبة المشهد، إذ اتضح لاحقا أن الفتاة كانت تمارس لعبة "بساط الريح"، ويبدو أن اللعبة توقفت بها في لحظة ما.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي