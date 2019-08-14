"هندي عار" و"منتحل يخطف 5 هنديات"... حادثتان تثيران الجدل في الكويت

ذكرت مصادر أمنية كويتية، اليوم الأربعاء، أن السلطات المختصة تقوم بالتحقيق بحادثتين منفصلتين هزتا المجتمع الكويتي مؤخرا.

وبحسب صحيفة "الراي الكويتية"، فقد ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغ يفيد بالعثور على شخص فاقد للوعي داخل أحد حمامات سوق المباركية، وهو عار تماما.

وبعد التحقيق، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية الشخص وتبين أنه يحمل الجنسية الهندية. وتقوم السلطات بالتحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فقدانه الوعي ووجوده في المكان بلا ملابس.

أما في الحادثة الثانية، فقد أوهم شخص خمس هنديات بأنه رجل أمن وأنهن مطلوبات واقتادهن في سيارته إلى مكان مجهول.

وأفاد مصدر أمني لـ "الراي" بأن "المنتحل استوقف تاكسي كان يُقل 5 هنديات في منطقة أبو حليفة أثناء توجههن إلى عملهن، وأبرز هوية مدعيا أنه من رجال الأمن وأوهم الهنديات بأنهن مطلوبات ومن ثم اقتادهن بسيارته الخاصة إلى مكان مجهول"، إلا أن النساء الخمس تمكن من الهرب منه.

وأفاد المصدر بأنه يجري التحري عن المتهم لضبطه وإحضاره على ذمة القضية المسجلة بحقه من قبل المجني عليهن.

المصدر: الراي