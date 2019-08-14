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"العفو عند المقدرة" قد تنقذ عمدة طهران السابق من حبل المشنقة

أخبار العالم العربي

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ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن مسعود استاد أخ زوجة عمدة طهران السابق المغدورة ميترا استاد، أعلن عن عفو عائلتها عن صهرهم قاتل ابنتهم.

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وذكرت الوكالة، أن مسعود استاد، أخ زوجة عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، أعلن عن عفو عائلتها وذلك عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأرفق المتحدث باسم العائلة منشوره بتوضيحات عن "أهمية العفو عند المقدرة".

وكان عمدة طهران السابق محمد علي نجفي قد أطلق النار على زوجته ميترا استاد، إثر خلاف عائلي في مسكنهما في العاصمة طهران، وسلم الجاني نفسه للسلطات معترفا بجريمته.

المصدر: مهر 

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