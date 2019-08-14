مقتل طفلين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم في قرية بريف حمص بسوريا
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أفاد مصدر طبي لـ RT بمقتل طفلين وإصابة 3 آخرين، نتيجة انفجار لغم، اليوم الأربعاء، من مخلفات المسلحين في قرية حوش حجو، بريف حمص، وسط سوريا.
وذكر المصدر، أنه تم نقل المصابين إلى مراكز طبية للعلاج.
يذكر أن ريف حمص الشمالي تحرر على يد الجيش السوري من سيطرة الإرهابيين في مايو العام الماضي، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الجيش والمسلحين.
وتعمدت التنظيمات الإرهابية تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل انسحابها منها.
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