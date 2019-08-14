اغتيال "أبو جندل".. عملية انتقامية بمخيم في لبنان!

يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، توترا أمنيا على خلفية مقتل أحد عناصر جماعة "عصبة الأنصار" في إطلاق نار حصل بوقت متأخر ليل الأربعاء.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستنفار بعض المجموعات الإسلامية في المخيم، على خلفية اغتيال المدعو محمد توفيق لطفي الملقب بـ "أبو جندل".

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحا مجهولا أطلق النار ليلا في اتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة المحاذية للمخيم، والتي باتت تعتبر جزءا منه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقد تم نقل جثته إلى مستشفى "النداء الإنساني" داخل مخيم عين الحلوة.

وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن "عملية انتقامية نفذتها جماعة بلال العرقوب أدت إلى مقتل المدعو "أبو جندل" التابع لـ"عصبة الأنصار" والذي شارك في قتل العرقوب.

وكان بلال العرقوب، الذي يقود مجموعة إسلامية متشددة، قتل في الرابع من أغسطس الجاري، خلال اشتباك بين مجموعته والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة ("عصبة الأنصار الإسلامية" و"حركة فتح") في مخيم عين الحلوة، عقب اتهامه باغتيال ناشط في "فتح" كان يلقب بأبي حسن الخميني.

والعرقوب، نفذ عددا من الاغتيالات في مخيم عين الحلوة، أدت إلى اندلاع أكثر من جولة من الاشتباكات المسلحة الداخلية، وقالت مصادر لبنانية إنه مارس الإرهاب ضد المخيم والجيش اللبناني وتنظيمات فلسطينية متواجدة في المخيم.

ويعد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، وغالبا ما يشهد توترات أمنية وإطلاق نار بين مجموعات مسلحة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية