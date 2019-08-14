شاركت نساء، من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ميدانيا في إدارة تفويج الحجاج لرمي الجمرات، من خلال فريق نسائي استحدث هذا العام، في بادرة هي الأولى من نوعها.

وأشار عضو مجلس الإدارة، المشرف على التفويج، في تصريحات، أمس الثلاثاء، إلى أن المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في حال نجاحها.

من جهتهن، عبرت المعاونات المطوفات عن سعادتهن بمشاركتهن بالمبادرة الجديدة بالمؤسسة، كما أبدى عدد من رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية تفاعلهم مع هذه الخطوة، مرحبين بمشاركة أخواتهن في العمل بالقطاع، واعدين بدعمهن.

ورحب رئيس مجلس الإدارة المطوف، المهندس عباس قطان، بالخطوة واعتبرها امتدادا للمراحل التي تمت لمشاركة مطوفات المؤسسة منذ سنوات، متزامنة مع رؤية المملكة 2030.

المصدر: عكاظ