 
مباشر

لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة "تفويج الحجاج لرمي الجمرات" (صور)

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة
Reuters Umit Bektas
رمي الجمرات خلال أداء مناسك الحج في السعودية، 11 أغسطس 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9az

شاركت نساء، من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ميدانيا في إدارة تفويج الحجاج لرمي الجمرات، من خلال فريق نسائي استحدث هذا العام، في بادرة هي الأولى من نوعها.

وأشار عضو مجلس الإدارة، المشرف على التفويج، في تصريحات، أمس الثلاثاء، إلى أن المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في حال نجاحها.

من جهتهن، عبرت المعاونات المطوفات عن سعادتهن بمشاركتهن بالمبادرة الجديدة بالمؤسسة، كما أبدى عدد من رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية تفاعلهم مع هذه الخطوة، مرحبين بمشاركة أخواتهن في العمل بالقطاع، واعدين بدعمهن.

ورحب رئيس مجلس الإدارة المطوف، المهندس عباس قطان، بالخطوة واعتبرها امتدادا للمراحل التي تمت لمشاركة مطوفات المؤسسة منذ سنوات، متزامنة مع رؤية المملكة 2030.

لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة
لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة
لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة
لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك ميدانيا في إدارة

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا