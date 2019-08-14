أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم الثلاثاء، على متانة العلاقات بين الكويت والسعودية.

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وقال الغانم في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية، إن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبا وحكاما مميزة وتاريخية.

وشدد الغانم على أن السعودية هي عمود استقرار المنطقة، مضيفا "من يريد بها شرا يريد بالمنطقة بأكملها".

وشدد الغانم على أن ما يمس السعودية يمس الكويت بشكل مباشر، وما يمس الكويت يمس المملكة بشكل مباشر، مضيفا أن هذا واقع عملي ملموس.

وأشار الغانم إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانين الكويتي والسعودي، لافتا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

المصدر: وكالات