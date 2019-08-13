وزارة النفط العراقية: مصفاة "الصمود" يعمل بطاقته المقررة بعد السيطرة على حريق في محيطه

أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، أن مصفاة "الصمود" في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين يعمل بطاقته المقررة، بعد السيطرة على حريق اندلع في محيطه.

وفي بيان صدر عن الوزارة، قال المدير العام لشركة "مصافي الشمال"، قاسم عبد الرحمن: "سيطرنا في مدة وجيزة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى الصمود في بيجي بسبب سقوط عمود كهربائي على أرض زراعية متروكة بفعل الرياح، تسبب في اشتعال النيران في الحشائش اليابسة".

وتابع مدير الشركة أن "الحريق كان خارج محيط المصفى ولم يؤثر على إنتاجه".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية