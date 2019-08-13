 
مباشر

الجزائر.. "التجمع الوطني الديمقراطي" ينفي نية شل البرلمان

أخبار العالم العربي

الجزائر..
RT @azzedinemihoub3
الأمين العام بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9ae

نفى حزب موال للسلطة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن يكون قد هدد وأحزابا موالية أخرى بشل البرلمان، في حال تم استبعاده من المشاركة في الحوار الوطني من قبل "هيئة الحوار".

إقرأ المزيد
الجزائر..
الجزائر.."التجمع الوطني الديمقراطي" يزكي خليفة لرئيس حكومة محبوس

وأعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أنه يفند ما ورد في مقال إحدى الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء، بخصوص موقف "التجمع الوطني الديمقراطي" من "الهيئة الوطنية للحوار"، مؤكدا أن "هذه المزاعم عارية عن الصحة".

ونفى الأمين العام بالنيابة لـ "حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، عز الدين ميهوبي، نية حزبه شل البرلمان في حال تم استبعاده من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد القادر بن صالح.

ونشر ميهوبي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كذب فيها ما جاء في المقال، حيث قال: "ورد في إحدى صحف اليوم خبر عار عن كل صحة، مفاده أن (الأرندي) وحزبا آخر، يهددان بشل البرلمان إذا استبعدا من الحوار الوطني".

وأضاف: "بصفتي أمينا عاما بالنيابة للتجمع، أفند تفنيدا قطعيا، أن يكون الحزب فكر في اعتماد أسلوب كهذا، ويجدد دعمه لجهود هيئة الحوار والسعي لتجسيد مخرجاتها".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا