هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا أنه يتطلع لرؤيته قريبا.

ونشر الوزير الإسرائيلي تغريدتين باللغتين الإنجليزية والعربية في حسابه على "تويتر"، وأرفقهما بصورة يظهر فيها بجانب الوزير البحريني.

صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين @khalidalkhalifa، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا. pic.twitter.com/v1OHBqYK2p — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 13 августа 2019 г.

وجاء في تغريدة كاتس: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف: "أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

المصدر: RT