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فتح شارع تل الرميدة في الخليل بعد إغلاق استمر 20 عاما

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فتح شارع تل الرميدة في الخليل بعد إغلاق استمر 20 عاما
Reuters / Ammar Awad
الأمن الإسرائيلي - أرشيف -
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أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة بمدينة الخليل باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، بعد إغلاق استمر 20 عاما من قبل سلطات إسرائيل.

وأوضح أبو سنينة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إعادة فتح الشارع ستتم الخميس المقبل.

وصرح بأن قرار إعادة الفتح تم بعد الجهود حثيثة بذلتها بلدية ومحافظة الخليل، والارتباط المدني والعسكري.

وشدد على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة في قلب الخليل، وأشار إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وثمن رئيس بلدية الخليل صمود المواطنين في تلك المناطق.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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