سياسي عراقي يلمح إلى هجوم إسرائيلي استهدف معسكر الصقر ببغداد

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة التي تفجرت أمس في معسكر الصقر جنوبي بغداد تابعة لإيران، وأن إسرائيل ضربتها بوشاية "عراقية خائنة".

وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر، إنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن الأسلحة التي أحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".

من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي اُحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي، ولذا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناءً على وشاية عراقية خائنة. — بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) August 13, 2019

وأضاف الأعرجي في تغريدته: "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة"، في إشارة إلى إسرائيل.

يذكر أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الانفجار وأصيب 29 آخرون في الانفجار الذي وقع في مستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد، والذي يضم أيضا مقرات لعدد من ألوية الحشد الشعبي.

المصدر: روداو