 
مباشر

سياسي عراقي يلمح إلى هجوم إسرائيلي استهدف معسكر الصقر ببغداد

أخبار العالم العربي

سياسي عراقي يلمح إلى هجوم إسرائيلي استهدف معسكر الصقر ببغداد
Reuters Baz Ratner
طائرة إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m99l

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة التي تفجرت أمس في معسكر الصقر جنوبي بغداد تابعة لإيران، وأن إسرائيل ضربتها بوشاية "عراقية خائنة".

وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر، إنه "من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن الأسلحة التي أحرقت غير عادية ولا تستعملها القوات العراقية ولا حتى الحشد الشعبي".

وأضاف الأعرجي في تغريدته: "نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناء على وشاية عراقية خائنة"، في إشارة إلى إسرائيل.

يذكر أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الانفجار وأصيب 29 آخرون في الانفجار الذي وقع في مستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكر الصقر التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد، والذي يضم أيضا مقرات لعدد من ألوية الحشد الشعبي.

المصدر: روداو

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا