الجزائر.. لقطات لبناية تنهار تدريجيا في بلوزداد

تعيش عشرات العائلات بحي سرفانتيز العريق ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة الجزائر، أيام رعب بسبب بناية مهجورة على حافة الانهيار تتكون من أربعة طوابق.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن جزءا من المبنى انهار قبل عدة أشهر.

ويتخوف السكان من انهيار العمارة على بنايات أخرى تقع أسفل منها تقطنها عشرات العائلات. ويطالب هؤلاء بضرورة التحرك العاجل للسلطات المحلية وإزالة البناية قبل وقوع الكارثة.

ويشير السكان إلى أن أشغال إزالة البناية بدأت بالفعل قبل 6 أشهر، إلا أنها توقفت فجأة دون تقديم تفسيرات مقنعة. ومنذ ذلك التاريخ، حدثت انهيارات جزئية عدة، ما يشير إلى أن الانهيار الكلي للبناية قضية وقت فقط.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية