أكد الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الثلاثاء، أنه لا فرق بين سعودي وإماراتي.

وجاء تصريح الأمير خالد الفيصل ردا على سؤال طرحه صحفي بشأن وجود خلاف بين السعودية والإمارات، حيث قال الأمير إن "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

وكشف أمير منطقة مكة المكرمة، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، بيانات مفصلة بشأن الموسم الحالي، حيث أفاد بأن عدد ضيوف الرحمن بلغ 2 مليون و489406 حاجا.

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وأكد الأمير خالد الفيصل أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألفا بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، بينهم 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 30 ألف ممارس صحي.

وشدد رئيس لجنة الحج المركزية على أن الحج للعبادة فقط ولا يناقش بالحج أي أمر آخر، وليس هناك حق للمملكة العربية السعودية أن تناقش أي حاج مسلم يأتي إلى هذه الأرض للعبادة وليؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، أن تناقش معه "أحواله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلاده"، مضيفا أن "هذا خاص بكل بلاد وكل دولة وكل شعب ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين".

وبين أن المملكة لا تتدخل في شؤون البلاد الإسلامية عن طريق هذا التجمع الإسلامي، مشيرا إلى أن الأراضي المقدسة مهيئة فقط للعبادة.

المصدر: وكالات