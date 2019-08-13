مأساة شاب لبناني ضحى بحياته لإنقاذ غيره في غينيا.. وهذا آخر ما قاله!

عثرت السلطات الغينية على جثة الشاب اللبناني حسين فشيخ الذي جرفته المياه يوم السبت الماضي أثناء إنقاذه شخصين في أحد الشلالات في كوناكري.

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وقال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الغينية أبلغته رسميا أنه تم التأكد من أن الجثة التي عثر عليها على ضفة النهر في كوناكري، تعود للشاب اللبناني.

وأشار اللواء إلى أنه "يتم التنسيق حاليا مع القنصل الفخري في كوناكري جورج مزهر لإجراء الترتيبات اللازمة ونقل الجثة إلى لبنان خلال 48 ساعة".

وفي آخر منشور له عبر "فيسبوك"، كتب حسين: "في يوم عرفة، فليسامح كل منا الآخر وليبدأ كل منا بفتح صفحة جديدة مع الآخرين، والله إنّها أفضل الأوقات للمسامحة ولإعادة النظر بكل تفاصيل الحياة... لا تنسونا من صالح دعائكم".

إلى ذلك، نعى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري الشاب حسين بتغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "‏حسين فشيخ حي يرزق عند ربه كسائر الشهداء.. شهادته وشهامته وسام على صدر الوطن بأسره.. له الرحمة والمغفرة.. ولعائلته الصبر وكل الحب وطول البقاء.. ولكل الأحبة في الضنية والشمال عظم الله أجرنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حسين فشيخ حيٌ يُرزق عند ربه كسائر الشهداء.. شهادته وشهامته وسامٌ على صدر الوطن بأسره.. له الرحمة والمغفرة.. ولعائلته الصبر وكل الحب وطول البقاء.. ولكل الاحبة في الضنية والشمال عظم الله أجرنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/tarf88crlO — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) August 13, 2019

المصدر: وكالات