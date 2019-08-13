مصر.. رحيل "العصي على الفهم"

قال نائب رئيس تحرير جريدة الشروق في مصر، حمادة إمام، إن رجل الأعمال حسين سالم الذي توفي، اليوم الثلاثاء، يعد رجل المهمات الغامضة والسرية وأبرز المقربين للرئيس الأسبق حسني مبارك.

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وأوضح الصحفي المصري في تصريحات لـ RT، أن "هذا الرجل كان يمثل أحد رجالات المحميات الخفية داخل مصر ويكفي هنا أن نقول إنه عندما اغتيل الرئيس الأسبق، أنور السادات، لم يجد ابنه طائرة خاصة يعود بها إلى مصر سوى طائرة حسين سالم".

ويشير حمادة إمام إلى أن حسين سالم بدأ ممارسة لعب أدوار خفية في عهد السادات، فمعظم الشعب المصري يرى في حسين لغزا كبيرا عصيا على الفهم، بينما ترى طبقة رجال الأعمال أن حسين سالم هو من يقوم على حماية مصالحها.

كما برزت معلومات بشأن إدارة حسين سالم لثروة أسرة حسني مبارك.

ويثير الصحفي المصري الاهتمام لحقيقة هامة، وهي أنه سُمح لحسين سالم بمغادرة مصر إبان أحداث 2011 ضد مبارك، ولكن تم القبض عليه في أبو ظبي بحوزته نصف مليار دولار، وأجريت اتصالات رفيعة المستوى وتم الإفراج عنه.

ونوه إمام بأن حسين سالم كان يعمل تحت مظلة ما تحميه وتمنع المساس به حتى اللحظات الأخيرة، وتظل هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول ثروته وتضخمها وشركائه.

ناصر حاتم

المصدر: RT