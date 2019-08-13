اتهم مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، جهات قال إنها تحاول القدح بجهود المملكة في خدمة الحجاج، بأنها شبكات سيئة وخدام للأعداء وتنفذ مخططاتهم، ومنها جماعة الإخوان المسلمين.

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وقال آل الشيخ، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، ردا على سؤال بشأن بعض الجهات التي تحاول القدح في جهود المملكة، ومنها بعض الجماعات الإرهابية الضالة كالإخوان، قال: "إن المملكة حذّرت الأمة من المذاهب الرديئة والآراء السيئة، وتقوم بذلك وسائل إعلامها وكذلك العلماء في جوامعهم ومدارسهم، مؤكدا أن الدولة قامت بجهد كبير من النواحي الإعلامية والأمنية والاقتصادية، وقامت بواجب كبير لم يسبقها لمثله أحد".

ووصف من يقدح المملكة بأنه "حاقد خبيث التحديات والمؤامرات... بعض أبناء المسلمين وقعوا في بعض الشبكات السيئة، وكانوا خداما للأعداء وينفذون مخططاتهم".

المصدر: عكاظ