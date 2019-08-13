عبد المهدي يزور مخزن السلاح المنفجر ويعلق على الحادث

زار رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، موقع انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر جنوبي بغداد.

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وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي فإن الأخير" اطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة، واستمع إلى التقارير الأولية من مختلف الأطراف، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرض لها المواطنون، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم".

وأضاف أن "عبد المهدي أمر بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات، وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الأضرار، بما في ذلك الأضرار المدنية، تمهيدا للتعامل معها".

وأشار البيان إلى أن "رئيس الحكومة العراقية وجه باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، وأصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة".

وأشاد بـ"دور الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والدفاع المدني لتفانيهم وعملهم الذي نجح مع فجر يوم الثلاثاء بإخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام".

المصدر: RT