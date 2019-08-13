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حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية

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حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية
حريق في مصر
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نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في عدد من المحال التجارية بشارع مصر أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

ودفعت الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث عقب تلقيها بلاغا من أهالي المنطقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقال شهود عيان، إن الحريق التهم عددا من المحال التجارية والفروشات بالإسماعيلية، نظرا لوجود صعوبة لدخول المطافئ إلى الشارع.

حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية
حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية
حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية
حريق في مصر يلتهم عددا من المحال التجارية

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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