جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يكشف تفاصيل عملية جوية في الأنبار

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها أمس الاثنين، ضد مواقع لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار غربي العراق.

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وقال الجهاز في بيان صحفي "مع إطلالة فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك قامت قوة من الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدولي بتنفيذ واجب في صحراء الأنبار".

وأضاف "تم توجيه ضربة جوية من التحالف على مضافات لعناصر داعش الإرهابي، وبعدها تم إجراء إنزال جوي للقوة والاشتباك مع عناصر داعش".

وأشار إلى أن العملية "أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين، وعند تفتيش إحدى المضافات تم العثور على 2 من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، تم قتل أحدهما، وقام الآخر بتفجير نفسه على القوة المهاجمة دون وقوع خسائر".

المصدر: RT