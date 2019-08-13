غرينبلات يتحدث عن مصير النظام الفلسطيني في ظل "صفقة القرن"

قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، إن واشنطن لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد توقيت إعلان "صفقة القرن".

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وأشار غرينبلات خلال لقاء مع "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقرر بعد إن كان سيعلن عن الشق السياسي لخطته السياسية قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيلية، أو حتى بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، رافضا الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالخطة.

وقال غرينبلات إن الولايات المتحدة "لا تتطلع إلى تغيير النظام، فالرئيس عباس هو زعيم الفلسطينيين، ونأمل في أن يكون قادرا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، معربا عن أمله بأن "تكون هناك مشاركة مستمرة، أو إعادة مشاركة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف".

ورأى غرينبلات أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيحل فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، وليس للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الطلب كيف سيحل هذا الصراع"، وفق تعبيره.

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية الشهر الماضي، أن زيارة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر التي شملت الأردن ومصر والسعودية والمغرب، جاءت بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية لتسوية القضية الفلسطينية، والتي تنص على ضخ مبالغ تقدر بـ50 مليار دولار، للضفة الغربية المحتلة والأردن ومصر ولبنان.

من جهة أخرى، يصف مسؤولون فلسطينيون الخطة الأمريكية للسلام بأنها "خطة إملاءات"، ويعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها "صفقة عار" ولا يمكن أن تمر، بينما تم الإعلان مؤخرا عن تعليق تنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر: "بلومبيرغ"