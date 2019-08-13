 
مباشر

قرقاش: تحالف الخير حقيقة ثابتة لعقود قادمة

أخبار العالم العربي

قرقاش: تحالف الخير حقيقة ثابتة لعقود قادمة
وكالة الأنباء الإماراتية
خادم الحرمين ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m94v

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

إقرأ المزيد
الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي بحضور محمد بن سلمان الأوضاع في عدن
الملك سلمان يبحث مع ولي عهد أبو ظبي بحضور محمد بن سلمان الأوضاع في عدن

واعتبر في تغريدته على حسابه في"تويتر" أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى السعودية أمس بالزيارة المميزة، مؤكدا على أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية والتقى هناك الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي عهده محمد بن سلمان، وبحثوا عددا من القضايا الإقليمية، أهمها المسألة اليمنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا