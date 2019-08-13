قرقاش: تحالف الخير حقيقة ثابتة لعقود قادمة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".

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واعتبر في تغريدته على حسابه في"تويتر" أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".

ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى السعودية أمس بالزيارة المميزة، مؤكدا على أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معا قدما بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 12 августа 2019 г.

وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية والتقى هناك الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي عهده محمد بن سلمان، وبحثوا عددا من القضايا الإقليمية، أهمها المسألة اليمنية.

المصدر: RT