التحالف الدولي يقتل عنصرين من "داعش" والقوات العراقية تعتقل "أمير المطاحن"

تمكن طيران التحالف الدولي من قتل مسلحين اثنين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا في جزيرة صلاح الدين في العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق في بيان، اليوم الاثنين، بمقتل إرهابيين اثنين من عناصر "داعش"، أحدهما يرتدي حزاما ناسفا، كانا يستقلان مركبة "بيك آب" في جزيرة صلاح الدين.

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وأضافت أن العملية تمت بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جاءت وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات صلاح الدين.

إلى ذلك، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، من تفكيك 3 خلايا إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن إن من بين المعتقلين "أمير المطاحن" في قضاء الحويجة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن الخلية اعترفت بارتكابها "أبشع الجرائم الإنسانية وقتل للأبرياء".

وأضافت الوزارة أنه وبعد تحقيق متواصل مع أفراد الخلية، أدلوا بمعلومات حول أماكن نقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى "داعش" في محافظة كركوك.

المصدر: وسائل إعلام عراقية