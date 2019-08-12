البرلمان العراقي يدعو لإخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها

شدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها.

وقال الكعبي في بيان إن "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم، وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة، حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى".

وأكد الكعبي على "وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات أو حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".

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وجاءت تصريحات رئاسة البرلمان العراقي بعد انفجار داخل مستودع للذخيرة، فيه مقرات لألوية قوات الحشد الشعبي، في بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين من جراء تطاير شظايا الصواريخ وقذائف الهاون المتفجرة داخل المعسكر على أحياء داخل العاصمة العراقية.

المصدر: السومرية