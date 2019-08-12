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وفد أمريكي يصل تركيا للشروع في إنشاء مركز عمليات مشترك

أخبار العالم العربي

وفد أمريكي يصل تركيا للشروع في إنشاء مركز عمليات مشترك
AFP Bakr ALKASEM
منطقة الحدود السورية - التركية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفدا أمريكيا وصل إلى البلاد من أجل العمل على إنشاء مركز عمليات مشترك، للتنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة بشمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفدا من 6 مسؤولين أمريكيين وصل إلى مدينة شانلي أورفا جنوب تركيا، اليوم الاثنين، للشروع في العمل على إنشاء مركز العمليات المشترك الذي من المتوقع افتتاحه "خلال الأيام القادمة".

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يذكر أن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا الأسبوع الماضي على إقامة منطقة آمنة بشمال سوريا، يفترض أنها ستكون بمثابة منطقة فاصلة بين الحدود التركية والأراضي تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن أنقرة تصر على أن تكون المنطقة الآمنة على الجانب السوري من الحدود مع تركيا بعمق ما بين 30 و40 كلم.

المصدر: فرانس برس

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