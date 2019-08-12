شاهد كيف تعامل طلبة التدريب والدفاع المدني مع الحجاج أثناء سيول سببتها الأمطار

نشرت "قناة السعودية" الرسمية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو على موقع "تويتر"، وثق لحظات تدخل طلبة التدريب وقوات الأمن بالمملكة لمساعدة الحجاج في تجاوز سيول الأمطار.

وعلقت القناة السعودية على الفيديو قائلة: "مستقبل الأمن السعودي.. أبطالنا من طلبة التدريب يرتفعون بعمل إنساني دافعه شرف خدمة ضيوف الرحمن".

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات السعودية طريق الهدا في الطائف في الاتجاهين بشكل مؤقت، كتدبير احترازي بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور.

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ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما دعا الدفاع المدني في السعودية الحجاج إلى "أخذ الحيطة والحذر" وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعدم ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أن التحذيرات جاءت عقب هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة، في وقت أصدرت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سلسلة تنبيهات للحجاج.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة وحتى منطقة نجران.

المصدر: وسائل إعلام سعودية