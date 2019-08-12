وقعت انفجارات كبيرة في معسكر أمني في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الاثنين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال المراسل إن الانفجارات وقعت في معسكر "الصقر" التابع لإدارة الشرطة الاتحادية العراقية، والذي يضم مقرات 4 ألوية من "الحشد الشعبي"، تتبع لقوات "بدر" و"جند الإمام" و"كتائب سيد الشهداء".

وتابع أن الانفجارات أتت على مستودعين كبيرين تبلغ مساحة الواحد نحو 1000 متر، وتسببت بإلحاق أضرار مادية كبيرة بعد وصول النيران الناجمة عن الحادث إلى عتاد لواء 14 في "الحشد"، كما أنه أسفرت عن سقوط صواريخ على أحياء السيدية والبياع والبوعيثة في بغداد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الانفجارات وقعت نتيجة الإهمال وسوء التخزين للذخيرة والعتاد، وعدم وجود عزل كهربائي، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: RT