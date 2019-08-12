مقررة أممية: تسليم عناصر "داعش" الفرنسيين للعراق انتهاك للقانون

اعتبرت المقررة الأممية الخاصة، أغنيس كالامارد، تسليم 13 من عناصر تنظيم "داعش" ذوي الجنسية الفرنسية للعراق، حيث حكم عليهم بالإعدام، انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت كالامارد في رسالة إلى الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن "تسليم الجهاديين الفرنسيين أمر خطير. وهذا أدى إلى عدة انتهاكات للقانون الدولي".

وأشارت إلى أن مساهمة فرنسا في تسليم عناصر "داعش" للعراق، يمكن اعتبارها انتهاكا لحقهم "في الحياة والمحاكمة العادلة".

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وأوضحت أنه لا يمكن لدولة ألغت عقوبة الإعدام، أن تساعد على تسليم مواطنين إلى دولة لا تزال تنفذ هذه العقوبة، ووجهت إلى الحكومة الفرنسية سؤالا ما إذا حصلت باريس على ضمانات دبلوماسية بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المواطنين الـ 13.

وأضافت المقررة أن على فرنسا أن تقدم توضيحات بشأن المسائل التي تطرقت إليها خلال 60 يوما، وإلا قد يتم اتخاذ إجراءات ضدها.

يذكر أن القضاء العراقي أصدر أحكاما بالإعدام بحق 13 عنصرا في تنظيم "داعش"، يحملون الجنسية الفرنسية، تم أسرهم في سوريا وتسليمهم للعراق لاحقا، فيما لا تزال قضية محاكمة "الدواعش" الأسرى بدون حل، إذ ترفض بعض الدول استقبال مواطنيها الذين حاربوا في صفوف التنظيم.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو"