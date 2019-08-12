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الجيش الجزائري يعتقل 23 منقبا عن الذهب ويصادر ما بحوزتهم من أكياس الذهب

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الجيش الجزائري يعتقل 23 منقبا عن الذهب ويصادر ما بحوزتهم من أكياس الذهب
Reuters Louafi Larbi
نقطة تفتيش للجيش الجزائري - أرشيف
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أوقفت السلطات الجزائرية 23 منقبا عن الذهب، وضبطت 200 كيس من خليط خام الذهب والحجارة في مفارز للجيش الوطني الشعبي في منطقتي تمنراست وجانت.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان اليوم الاثنين، إن مفارزها في تمنراست وجانت أوقفت هؤلاء المنقبين، من دون أن تذكر فيما إذا كانوا يحملون الجنسية الجزائرية أم لا.

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وأوضح المصدر نفسه أن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم خلالها إيقاف 23 منقبا عن الذهب وضبط 34 مولدا كهربائيا و31 مطرقة ضغط و200 كيس من خليط خام الذهب والحجارة، وشاحنة واحدة تعود للباحثين عن الذهب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية 

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