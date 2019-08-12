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نتنياهو: جهاز الشاباك أحبط 600 هجوم في العام 2018

أخبار العالم العربي

نتنياهو: جهاز الشاباك أحبط 600 هجوم في العام 2018
Reuters / Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن جهاز "الشاباك" أحبط 600 هجوما خلال العام الماضي.

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وأكد نتنياهو في كلمة خلال حفل تكريم لعناصر وضباط في "الشاباك"، شاركوا في عمليات مؤخرا، أن تل أبيب تبذل قصارى جهدها من أجل كبح الهجمات قبل بدايتها.

وصرح نتنياهو بأن "الشاباك" اعتقل منفذي عملية غوش عتصيون التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، خلال 48 ساعة من وقوعها.

وتابع قائلا: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى منفذي العملية".

وأشار إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي العملية، وسيتم العمل سريعا على هدمهما.

المصدر: وكالات

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