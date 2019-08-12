السلطات الإسرائيلية تستعد لهدم منزلي منفذي عملية غوش عتصيون

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأخذت قياسات منزلي منفذي عملية مسستوطنة غوش عتصيون.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية، لوكالة "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية داهمت منزلي الأسيرين قاسم عصافرة (30 عاما) ونصير عصافرة (24 عاما) في البلدة وأخرجت أصحابهما، قبل أن تأخذ قياسات المنزلين وتصورهما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية يوم السبت الماضي، 4 مواطنين من عائلة عصافرة ببلدة بيت كاحل، بينهم سيدة.

وفي وقت سابق اليوم، توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدم منزل نصير وقاسم عصافرة، واللذين تنسب لهما أجهزة الأمن الإسرائيلية تنفيذ عملية الطعن في "غوش عتصيون" التي قتل فيها الجندي المستوطن، دفير سوريك.

وأكد نتنياهو خلال تكريم عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قائلا: "لقد أجرينا مسحا هندسيا لمنازل المخربين، وقريبا سنقوم بهدمها".

المصدر: وكالات