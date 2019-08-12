أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحضور ولي عهده محمد بن سلمان، في الشأن اليمني.

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وقالت "واس"، إنه تم تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك في بداية اللقاء، ثم جرى استعراض للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

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سمو #ولي_العهد يلتقي في منى، الشيخ #محمد_بن_زايد، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها.https://t.co/HPAIdDteAL#واسpic.twitter.com/WMlKBB0h6s — واس (@spagov) August 12, 2019

وقد حضر اللقاء، "صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا".

كما حضره من الجانب الإماراتي، "سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة".

المصدر: "واس"