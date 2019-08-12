خطيب يصف السعودية العاملة بـ"من تأكل بثدييها".. ووزير الشؤون الإسلامية يعلق!

أثار أحد خطباء صلاة العيد بجدة جدلا واسعا بعد أن شبه المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها"، داعيا النساء إلى "عدم الاستجابة لدعوات المبطلين، والعمل في مجال البيع".

وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ أمس الأحد في مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي"، إن ما تم تداوله أمر لا يتناسب ومخالف لتوجهات الدولة.

وأضاف أن المكان المقام فيه صلاة العيد المعنية في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن مكانا مخصصا للصلاة، ولكن تمت تهيئته من طرف بعض الأشخاص، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على إذن أو تصريح لذلك.

وأردف الوزير: "ما سمعناه وجاء في حديث الخطيب هو أسلوب فج يخالف المنهج الوسطي الذي تسير عليه المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب والعلماء"، مؤكدا على أن الشخص المعني بالحديث لم يكن من منسوبي الوزارة ولا يؤدي عملا رسميا.

تصريح حصري لـ MBC

وزير الشؤون الإسلامية يعلن مساءلة خطيب أحد مساجد العيد، بعد اتهامه البائعات السعوديات في الأسواق بعدم العفة والشرف ..



ويعلن أنه كان مخالفاً وليس من منسوبي الوزارة .



pic.twitter.com/RhtqLnWql2 — مالك الروقي (@alrougui) August 11, 2019

واختتم آل الشيخ حديثه بأنه تم بالفعل تشكيل لجنة أخذت إفادة المتحدث، ومن ثم سيتم رفع التحقيقات إلى الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراء اللازم ضد هذا الشخص.

وفي المقطع المثير للجدل، قال خطيب مصلى دوار الكرة الأرضية في جدة: "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لكي تصبح بائعة تخالط الرجال لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

المصدر: سبق+ MBC