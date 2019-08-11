تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع تعاطيها أو حيازتها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها في مصر.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة "نيو فلاي" رقم TB 3131 القادمة من بلجيكا، والتي تقل أحد الأفواج السياحية، اشتبه رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي في راكب حاول استغلال الازدحام الشديد بالصالة ليندس بين الركاب.

RT

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتبين وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبه.

وعقب تفتيش الحقائب وفتح العلب، تبين وجود 13 ألفا من أقراص الإكستازي المخدرة مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، و4 قطع لطوابع من مخدر SD أحد مشتقات الكيبتاغون، مخفاة بعلب بين طيات الملابس.

وقرر يوسف وصفي القائم، بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب وعرضه على النيابة العامة.

RT

ناصر حاتم

المصدر: RT