السعودية.. أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، اليوم الأحد، بالشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات، سائلا الله أن يمن على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.

من جهته، ثمن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها السعودية لتأمين خدمات متكاملة للحجاج، وتوفير جميع السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

جدير بالذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، حضر اللقاء الذي جرى في مقر الإمارة بمنى.

المصدر: وكالات