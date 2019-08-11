السودان.. مقتل 3 مواطنين على خلفية اشتباكات بين رعاة ومزارعين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، مقتل 3 مواطنين بمنطقة "شنقلي طوباي" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، على خلفية اشتباكات بين رعاة ومزارعين.

وأضافت اللجنة في بيان: "ارتقت أرواح 3 مواطنين صباح الأحد بمنطقة شنقلي طوباي في ولاية شمال دارفور، وأصيب شخص آخر تم نقله للمشفى لتلقي الإسعاف اللازم".

وأوضحت لجنة أطباء السودان أن "خلفية الأحداث هي حدوث احتكاك بين رعاة ومزارعين في المنطقة، في صراع قديم متجدد على الكلأ والمرعى والزرع".

وطالبت اللجنة السلطات المحلية بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة. كما حثت السلطة المدنية القادمة على بحث حلول عملية نهائية لمنع مزيد من إراقة الدماء.

ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ العام 2003، خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار السلاح وتفاقم النزاعات بين الرعاة والمزارعين، والتي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ عزل الرئيس عمر البشير عن سدة الرئاسة بعد احتجاجات واسعة ضده.

المصدر: لجنة أطباء السودان