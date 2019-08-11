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قوات حفتر تتهم مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية بانتهاك هدنة عيد الأضحى في طرابلس

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قوات حفتر تتهم مليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية بانتهاك هدنة عيد الأضحى في طرابلس
Reuters Yosri Aljamal
معركة طرابلس - أرشيف
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أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته ردت على "مليشيا مسلحة داعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس" خرقت الهدنة الإنسانية.

وأكد المسماري، في تصريحات صحفية، أن "القوات المسلحة الليبية ردت على المليشيات المسلحة التي خرقت الهدنة في طرابلس"، مؤكدا أن المليشيات لا تعترف بالأعراف والقوانين العسكرية والدولية الخاصة بمثل هكذا حالات، مضيفا أن قواته تحتفظ بحق الرد السريع على اختراق الهدنة الإنسانية في طرابلس.

وكان "الجيش الوطني الليبي" أعلن قبوله هدنة إنسانية في العاصمة طرابلس لمدة 48 ساعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي وافقت عليها أيضا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

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وجاءت استجابة "الجيش الليبي" بعد اقتراح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث مستجدات الأزمة الليبية، إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع، تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماعا رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي، مشيرا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.

المصدر: اليوم السابع

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